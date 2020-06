La Fondazione: il teaser trailer della serie tratta dal libro di Isaac Asimov

La Fondazione, il romanzo cult di Isaac Asimov, diventerà una serie tv prodotta da Apple TV+ che ne ha condiviso il primo teaser trailer.

Il video ragala qualche sequenza del dietro le quinte e le prime scene in cui si può vedere l'incredibile universo creato per il piccolo schermo, i costumi, le sequenze d'azione e l'atmosfera creata per l'atteso progetto che debutterà nel 2021.

I dieci episodi che compongono la prima stagione di The Foundation sono prodotti da David Goyer, Josh Friedman e Skydance Television. Lee Pace avrà la parte di Fratello Giorno, l'Imperatore della Galassia al potere nel periodo in cui si svolgono gli eventi. Jared Harris sarà invece Hari Seldon, un genio della matematica che prevede la sconfitta dell'impero.

Nel cast anche Lou Llobell che sarà Gaal, Leah Harvey nella parte di Salvor, Laura Birn che sarò Demerzel, Terrence Mann nei panni di Fratello Tramonto e Cassian Bilton in quelli di Fratello Alba.

David S. Goyer sarà showrunner e produttore esecutivo della serie che potrà contare anche sul sostegno di Robyn Asimov, la figlia dell'autore dei romanzi.

I libri si svolgono in un'epoca in cui la Via Lattea è controllata dall'Impero Galattico. Un matematico chiamato Hari Seldon sviluppa un metodo per predire la caduta dell'impero, portando così alla creazione di un gruppo chiamato La Fondazione per preservare e costruire la conoscenza umana e velocizzare la crescita di un nuovo impero.