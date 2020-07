Knull, il poster Marvel “scandalizza” la Svezia: l’incidente linguistico è hard

Venom: una scena del film

Un poster legato a un evento fumettistico della Marvel ha scatenato ilarità tra i fan di lingua svedese sui social. La Casa delle Idee ha annunciato ieri la prossima uscita di un crossover legato al personaggio di Knull, entità primordiale introdotta nel 2018 e legata principalmente a figure note come Venom e Carnage, in quanto capace di creare i simbionti.

Mfers really wrote “Fuck is coming” in white drippy font. https://t.co/aaw6zPRx1I — Valter Skarsgård (@ValterSkarsgar) July 2, 2020

L'annuncio era accompagnato da un poster, con la scritta "Knull sta arrivando", in caratteri bianchi su sfondo nero, riproducendo l'estetica classica del simbionte. Perché questo ha fatto ridere i fan svedesi? Perché in lingua svedese knull significa "scopata", e l'ilarità aumenta se si considera che il font della frase promozionale sul poster ricorda un'eiaculazione. Tra coloro che hanno commentato la cosa, senza mezzi termini sulle implicazioni linguistiche del poster, c'è anche l'attore Valter Skarsgård, il cui padre Stellan è noto anche per la sua partecipazione ai film del Marvel Cinematic Universe, dove interpreta lo scienziato Henrik Selvig.

Alla ricerca di Dory: un'immagine tratta dal nuovo film animato targato Disney Pixar

Non è la prima volta che le lingue nordiche creano momenti di imbarazzo per la Marvel: James Gunn ha raccontato di come, durante la lavorazione di Guardiani della Galassia Vol. 2, si pensò temporaneamente di cambiare il nome di una delle razze aliene presenti nella sceneggiatura, gli Sneeper, data la somiglianza con il termine islandese snipur, un appellativo volgare per i genitali femminili (gli alieni sono poi rimasti nel film, ma non sono chiamati per nome all'interno del lungometraggio stesso). E restando in zona Disney c'è stato il buffo episodio di Alla ricerca di Dory, menzionato anche nel talk show di Ellen DeGeneres che in originale presta la voce alla smemorata protagonista: una clip della versione doppiata in svedese è stata accolta con grasse risate dai fan americani, poiché in Svezia il film della Pixar finisce con la parola slut ("fine"), che in inglese significa "zoccola".