Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana si sposa a Frascati: tutto sul matrimonio

Lady Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, e l'imprenditore sudafricano Michael Lewis celebreranno il loro matrimonio oggi pomeriggio a Frascati. La nipote della Principessa di Galles e il suo partner hanno scelto Villa Aldobrandini come location per le loro nozze.

Gli ospiti si sono riversati in Italia negli ultimi giorni e il fotografo German Larkin (non ancora annunciato come fotografo ufficiale del matrimonio) ha condiviso una foto degli inviti e del menu della cena pre-matrimonio che si è tenuta ieri sera presso la Galleria del Cardinale.

Il matrimonio è fissato per questo pomeriggio nella storica Villa Aldobrandini, situata alle porte di Roma. Lady Kitty indosserà un abito di Dolce e Gabbana e sposerà Michael Lewis: un uomo d'affari nato in Sud Africa nel 1959. Negli anni '80, suo padre Stanley ha iniziato a collaborare con il rivenditore di moda Foschini Group, di cui Michael è ora presidente.

Come la sua fidanzata, Michael ha frequentato l'Università di Cape Town prima di trasferirsi a Londra. Si è sposato per la prima volta nel 1985, lui e la sua prima moglie hanno avuto 3 figli prima di divorziare. Michael ora gestisce la notevole ricchezza della famiglia Lewis ed è noto soprattutto per il suo ruolo con Foschini e come fondatore della società biotecnologica ProChon Biotech Limited.

Alcuni degli ospiti illustri che saranno presenti al matrimonio includono la marchesa di Bath, il personaggio televisivo Mark Vandelli, Maye Musk (madre di Elon) e il designer di acconciature Philip Treacy. Si ipotizza che anche il Duca e la Duchessa di Cambridge parteciperanno alle nozze.

La scelta di convolare a nozze presso la villa è l'ennesima conferma dell'amicizia fra la famiglia Aldobrandini e gli Spencer, in particolare fra la compianta Lady Diana e Paolo Aldobrandini. Kitty, dopo l'addio al celibato festeggiato a Firenze, ieri si è trasferita a Roma per poi spostarsi a Frascati nelle prime ore di questa mattina.