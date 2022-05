Kailia Posey si è suicidata a 16 anni: era il volto della gif virale ‘grinning girl'

A soli 16 anni, Kailia Posey è morta, il 3 maggio 2022, togliendosi la vita: la ragazza, quando aveva cinque anni, era diventata famosa sul web, dove era conosciuta grazie alla gif 'grinning girl'. Kailia aveva partecipato al controverso reality americano Toddlers & Tiaras e, durante un confessionale, aveva fatto la smorfia che le ha dato la notorietà.

La notizia della morte di Kailia Posey è stata diffusa dalla famiglia attraverso TMZ, sul portale americano si legge che il decesso della ragazza risale alla giornata di ieri. I genitori, affranti per la disgrazia, hanno reso noto che Kaila si è suicidata, rivelando che la figlia "Sebbene fosse un'adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente, nell'impeto di un momento, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena".

Kailia, secondo quanto raccontano i genitori, aveva partecipato e superato Il concorso di cheerleader, per la prossima stagione scolastica "Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi per tutta la sua vita. Grazie al suo acclamato talento come contorsionista, aveva già ricevuto offerte di lavoro per partecipare a tournée professionali e, recentemente, era stata selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno".

La ragazza, inoltre, amava l'aviazione e aveva in programma di continuare a lavorare nell'industria dell'intrattenimento e, nello stesso tempo, voleva ottenere la licenza per diventare pilota commerciale.

Marcy Posey Gatterman, madre della ragazza, in un toccante post su Facebook, ha detto addio alla figlia "Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre". La caption è accompagnata da una foto scattata a Kailia al ballo a cui ha partecipato lo scorso fine settimana.

Kailia Posey aveva festeggiato il suo 16esimo compleanno il 19 aprile 2022, a 5 anni aveva partecipato al reality Toddlers & Tiaras, lo show seguiva la vita dei familiari delle bambine che partecipano ai concorsi di bellezza. Lo spettacolo aveva ricevuto numerose critiche per il modo in cui le bambine venivano vestite e truccate. Tra gli episodi più controversi ne citiamo due: nel primo una madre imbottì il 'reggiseno' della figlia per farle avere un seno come quello di Dolly Parton. Nel secondo, a una bambina fu chiesto di fingere di fumare sigarette sul palco.