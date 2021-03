K-Pop: Demon Hunters: Sony annuncia lo sviluppo del film animato

Sony Pictures Animation ha annunciato lo sviluppo del film K-Pop: Demon Hunters, un progetto che unirà il mondo della musica a un'avventura a tinte fantasy.

Lo studio ha condiviso online la prima immagine del lungometraggio animato che mostra le protagoniste, delle cantanti pop, sul palcoscenico mentre osservano dei demoni presenti tra il pubblico.

K-Pop: Demon Hunters verrà sviluppato dai registi Maggie Kang e Chris Appelhans.

In un comunicato la filmmaker ha dichiarato: "Essendo stata una fan del genere fin dai suoi inizi negli anni '90, questo film è la mia personale lettera d'amore alla musica K-Pop e alle mie radici coreane. Comprende e celebra tutto quello che è il K-Pop, è il film che vorrei vedere essendo fan da tutta la vita e spero che i milioni di fan del genere in tutto il mondo proveranno la stessa sensazione".

Appelhans ha invece sottolineato che il lungometraggio porterà alla luce il potere delle comunità e di realtà come il fandom dei gruppi musicali: "Ho sempre voluto realizzare un film sul potere della musica per unire, portare gioia, costruire comunità. Il genere K-Pop incarna tutto questo e siamo realmente eccitati all'idea di onorare e di mostrare tutto questo tramite l'animazione".