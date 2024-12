Justin Baldoni rivela: "Ho subito abusi emotivi e traumi durante una relazione tossica"

Justin Baldoni, regista e protagonista del film It Ends with Us, ha parlato apertamente per la prima volta delle conseguenze degli abusi subiti da parte di un'ex fidanzata.

L'attore, durante un episodio di How to Fail diretto da Elizabeth Day, ha ricordato come ha incontrato la giovane durante gli anni dell'università, mentre si trovava nel negozio di Abercrombie & Fitch, e di avere iniziato una relazione perché stava 'cercando di riempire un buco e un vuoto' in cui non si sentiva abbastanza.

Le rivelazioni di Baldoni

L'attore Justin Baldoni ha quindi ammesso: "Era una relazione davvero negativa e ho, in un certo senso, stravolto me stesso e la mia personalità per essere ciò che lei voleva. Avevo dei valori, opinioni e credenze forti e quelle erano state facilmente manipolate e riplasmate al punto in cui per alcuni mesi ho perso completamente ogni senso di me stesso che mi era rimasta. Ed è diventata una relazione davvero abusiva dal punto di vista emotivo".

La star del cinema ha sottolineato che ha vissuto un "trauma sessuale" in quella relazione e ha dovuto fare i conti con le conseguenze di quanto vissuto per il resto della sua vita: "Nella mia testa un uomo non può vivere un trauma sessuale per mano di una donna. Ed è inoltre il modo in cui quella società mi ha portato a credere che accade solo al contrario, quando in realtà può succedere".

Baldoni e Blake Lively in It Ends with Us

Baldoni ha ricordato che per 15 anni si è autoconvinto che non gli fosse successo nulla, ma un giorno la sua terapista le ha chiesto come avrebbe definito quella situazione se fosse stata una donna e in quel momento è andato in mille pezzi, ma ha potuto iniziare un percorso di guarigione. Justin ha ricordato: "Quel rapporto è finito con tradimenti e infedeltà. Ed è stato davvero terribile. Ho lasciato l'università, sono andato a Los Angeles, ed è in realtà grazie alla fine di quel legame che sono finito per diventare un attore".