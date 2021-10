I Jonas Brothers saranno protagonisti di uno speciale comico di Netflix

I Jonas Brothers saranno i protagonisti di uno speciale in arrivo su Netflix ricco di umorismo e condotto da Kenan Thompson.

La piattaforma di streaming ha infatti annunciato che il 23 novembre sarà distribuito l'evento che farà emergere il lato più divertente degli attori e cantanti che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, grazie a numeri musicali, giochi e ovviamente segreti di famiglia che verranno rivelati.

Jonas Brothers Family Roast viene descritto come uno speciale comico davvero unico e di epiche proporzioni che "celebra la verità universale che nessuno può infastidirti tanto quanto i membri della tua famiglia". Sullo schermo si vedranno le superstar Kevin, Joe e Nick Jonas in un modo totalmente inedito e alle prese con canzoni, giochi e ospiti speciali, tutto per prenderli in giro in un modo che non dimenticheranno mai.

Tra gli ospiti dello speciale ci sono Pete Davidson, Niall Horan, Gabriel "Fluffy" Iglesias, John Legend, Lilly Singh e Jack Whitehall.

I Jonas Brothers sono coinvolti anche come produttori esecutivi del progetto destinato a Netflix, mentre James Longman avrà l'incarico di showrunner e Lauren Greenberg sarà coinvolta come sceneggiatrice.