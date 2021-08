Jonas Armstrong di Robin Hood arrestato per ubriachezza molesta

Jonas Armstrong, protagonista della serie Robin Hood, è stato arrestato in un resort in riva al mare per ubriachezza molesta.

L'attore di 40 anni, che vive a Lytham, nel Lancashire, è stato arrestato fuori dal Lytham House Pub a causa della sua ubriachezza molesta intorno alle 10 di notte. La polizia del Lancashire ha dichiarato che Jonas Armstrong è stato rilasciato dopo il versamento di una cauzione. Un impiegato presso il Lytham House Pub ha rifiutato di rispondere ad alcune domande sul protagonista di Robin Hood.

Questa mattina, la polizia del Lancashire ha diramato un avviso con su scritto: "Un uomo di 40 anni di Lytham è stato arrestato sull'Henry Street a causa della sua ubriachezza molesta e del comportamento riottoso. Poi, è stato rilasciato grazie al pagamento di una cauzione". Jonas Armstrong è già stato arrestato nel 2016 in seguito a un incidente avvenuto al Mount Royale Hotel di New York. All'epoca, l'attore venne accusato di aver litigato con un uomo di 60 anni e di averlo aggredito.

All'epoca, Jonas Armstrong stava filmando la serie Dark Angel insieme a Joanna Froggatt di Downton Abbey ed è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 345 dollari. Poi, gli furono ordinate 80 ore di lavoro non pagato per la comunità e 10 ore di riabilitazione. I magistrati, però, gli cancellarono la pena quando fu detto loro che, in passato, l'attore aveva già svolto lavori non pagati. In più, i suoi rappresentanti assicurarono anche l'inizio di un periodo di riabilitazione dall'alcool.

Secondo il servizio di recupero e disintossicazione, Jonas Armstrong sarebbe consapevole dei suoi problemi con l'alcool.