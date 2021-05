Joe Lara: morto in un incidente aereo l'attore di Tarzan - La grande avventura

Joe Lara è morto il 29 maggio 2021 in un incidente aereo, insieme a sua moglie: l'attore e produttore aveva 58 anni ed era noto soprattutto per aver interpretato Tarzan - La grande avventura.

Joe Lara è morto il 29 maggio 2021 all'età di 58 anni in un incidente aereo insieme a sua moglie e ad altre persone. L'attore e produttore era noto soprattutto per aver interpretato Tarzan in Tarzan - La grande avventura, serie televisiva andata in onda tra il 1996 e il 1997.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Joe Lara ha perso la vita insieme a sua moglie Gwen Shamblin Lara a causa di un incidente aereo vicino Nashville. Il jet privato Cessna C501, partito dal Smyrna Rutherford County Airport verso Palm Beach, è improvvisamente caduto nelle acque del lago Percy Priest. L'amministrazione federale dell'aviazione ha riportato il grave incidente, ma non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Attraverso una dichiarazione rilasciata questa mattina, Joshua Sanders, capo dei vigili del fuoco impegnati nella scena del crimine, ha dichiarato che non ci sono sopravvissuti. Si lavora, piuttosto, per recuperare i sette cadaveri delle persone che erano a bordo, tra cui quello di Joe Lara. Sanders ha dichiarato ai media: "I nostri sforzi ormai puntano al recupero, più che al salvataggio. A questo punto non stiamo più cercando persone vive".

Nato nel 1962, Joe Lara ha iniziato la sua carriera lavorando come modello. A causa del suo aspetto, il futuro attore ha attirato l'attenzione di molte agenzie di moda. Nel 1989, Lara ha raggiunto la fama interpretando Tarzan in Tarzan in Manhattan, telefilm realizzato per la CBS. Nel 1996, poi, è diventato produttore e protagonista di Tarzan - La grande avventura.