Jodie Turner-Smith torna sulla separazione da Joshua Jackson: "Il divorzio fa schifo"

Jodie Turner-Smith ha partecipato ad una puntata della trasmissione Good Morning America soffermandosi anche sulla sfera privata, dalla figlia di 4 anni già innamorata del cinema. L'attrice sarà presto tra i protagonisti della serie dello Star Wars Universe, The Acolyte, nella quale recita al fianco di Amanda Stenberg, Lee Jung-jae e Dafne Keen.

"Mia figlia adora già i film, fin da quando era molto più piccola. Stava sempre seduta lì a guardare qualcosa" ha dichiarato l'attrice, particolarmente inquietata dal giudizio della figlia al passaggio del trailer di The Acolyte:"Adora Star Wars, quindi ho pensato 'Guarda, la mamma in Star Wars' e lei mi ha detto 'Spaventoso!'".

Il divorzio

Alla fine, Turner-Smith ha dichiarato di essersi scusata con lei per le numerose spade laser presenti nella serie:"Non sono mai così entusiasta di guardarmi in qualcosa ma quando ho visto il trailer per la prima volta sono saltata in aria come se fossi Zendaya nella scena finale di Challengers".

Jodie Turner-Smith con David Ajala in una scena di Nightflyers

In un'intervista rilasciata a The View ha spiegato:"Tutto è un'opportunità ed un nuovo inizio. Sì, è difficile, non è facile, e fa schifo, ma sai che la cosa più emozionante è ciò che c'è dall'altra parte quindi eccoci dall'altra parte. Non potrei avere la carriera che ho se considerassi le cose che non funzionano come un fallimento, e penso che quando le guardi in questo modo allora rimani bloccata". Al Times, l'attrice disse di non credere che il divorzio sia un fallimento:"Abbiamo vissuto un bel periodo insieme e ora è tempo per una nuovo periodo per entrambi".

Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson iniziarono a frequentarsi nel 2018 e si sposarono nel 2019. Nel settembre 2023, Turner-Smith ha chiesto il divorzio dal marito per differenze inconciliabili. Lo scorso anno, la star ha recitato nel film Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston e Adam Sandler e in un episodio della serie tv Netflix Sex Education, al fianco di Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey e Ncuti Gatwa.