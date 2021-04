Jerry Calà, la sua teoria sui banchi a rotelle e i vaccini diventa virale sui social

Secondo Jerry Calà l'acquisto dei banchi a rotelle ci ha impedito di comprare dosi di vaccino: l'attore lo ha detto in un'intervista a Il Giornale, e la sua teoria è diventata virale sui social dopo il Tweet della Lega di Salvini.

Jerry Calà è diventato senza volerlo l'argomento numero uno di tendenza italiano su Twitter per una dichiarazione rilasciata a Il Giornale e fatta propria dalla Lega di Matteo Salvini. L'ex Gatto del Vicolo dei Miracoli col quotidiano ha parlato dell'attuale situazione dello spettacolo in Italia, dicendosi contrario al coprifuoco e accusando il governo guidato da Giuseppe Conte di aver sprecato tempo e denaro.

Venezia 2010: c'è anche Jerry Calà

A proposito del coprifuoco Jerry Calà ha detto "mi auguro che cambino idea perché mantenerlo fino al 31 luglio significherebbe stendere tutti. Chi mai potrebbe venire in vacanza in Italia per tornare a casa alle dieci di sera?" aggiungendo "il direttore dell'Arena di Verona è disperato: l'Aida dura 4 ore... deve iniziare alle tre del pomeriggio?".

Ma è stata la sua dichiarazione sugli sprechi del Governo precedente a trovare terreno fertile nel partito della Lega che l'ha fatta sua scatenando la polemica sui social "Non avremmo dovuto comunque spendere tutti quei milioni per i banchi a rotelle. Non sarebbe stato meglio acquistare le dosi?", ha detto Jerry Calà.

E allora vai con il ruolo che Jerry Cala dovrebbe avere nel Comitato Tecnico Scientifico e tanti altri Tweet tutti sul filo dell'ironia, come quelli che vi abbiamo riportato, e i moltissimi che stanno inondando in questo momento i feed di Twitter.