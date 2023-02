Jansen Panettiere: la sorella Hayden e la famiglia rivelano la causa della morte

La causa di morte di Jansen Panettiere è stata rivelata da un comunicato ufficiale della famiglia, a distanza di una settimana dalla prematura scomparsa dell'attore, avvenuta a soli 28 anni.

Il giovane è morto a causa di cardiomegalia, ovvero il suo cuore era ingrossato.

Hayden Panettiere e la sua famiglia hanno confermato: "L'improvvisa morte di Jansen è stata causata da cardiomegalia e a delle complicazioni legate alla valvola cardiaca".

Il comunicato ricorda: "Il cuore di Jansen poteva essere visto nei suoi occhi, e il suo fascino nel sorriso brillante e coinvolgente; la sua anima nei dipinti magistrali e rivelatori; e la gioia della sua vita nel suo sarcasmo. Il suo carisma, calore, compassione per gli altri e il suo spirito creativo vivranno per sempre nei nostri cuori e in quelli di tutte le persone che ha incontrato".

La famiglia ha sottolineato: "Apprezziamo sinceramente la dimostrazione di affetto e sostegno nei confronti della nostra famiglia mentre affrontiamo questa perdita impensabile, e chiediamo che ci venga donato il dono della privacy durante questo periodo all'insegna del lutto. Ti amiamo così tanto Jansen e sarai nei nostri cuori per sempre".