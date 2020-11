Jamie Oliver: i suoi capelli dividono il giudizio dei fan su Instagram

Jamie Oliver ha diviso i fan su Instagram con i suoi nuovi capelli: lo chef ha postato una foto dall'interno di un aeroplano con una particolare acconciatura, con punte verso l'alto, che ha suscitato qualche perplessità tra i suoi fan.

Lo chef inglese amante della cucina italiana questa settimana ha postato diverse foto su Instagram ma una ha catturato l'attenzione dei suoi numerosi followers. Jamie Oliver era in compagnia del collega, lo chef Gennaro Contaldo. I due erano seduti sulle poltroncine di un aereo, mentre lo chef italiano sfoggiava un cappello elegante, Jamie papà di cinque figli, aveva i capelli acconciati con lunghe punte verso l'alto.

Nella didascalia che accompagnava la foto lo chef che ha avuto l'onore di cucinare per l'allora primo ministro inglese Tony Blair ha scritto: "Ho perso @gennarocontaldo dov'è andato ?! Se lo avete visto per favore mandatelo da me devo fare la pasta con i porchini". Gennaro Contaldo ha prontamente risposto ironizzando sul look del suo collega: "Sono ancora qui! Ma ccsa è successo ai capelli di Jamie. Non vedo l'ora di cucinare la pasta ai porcini !!":

La star di Jamie's Great Italian Escape ha un taglio di capelli corti e il nuovo look, sottolineato dal commento del collega, ha indotto anche gli altri follower a partecipare alla discussione: Uno ha commentato "I tuoi capelli Jamie. Perché?", un altro ha scritto "sei buffo" e "Jamieeee tutto bene ????" e c'e' anche una fan italiana che gli ha scritto nella nostra lingua: "Ma che capelli hai?".

Lo scorso anno Jamie Oliver annunciò su Twitter che la sua catena dei ristoranti 'italian style' era fallita e dei 23 punti vendita ne sarebbero rimasti aperti solo due: quello dell'aeroporto londinese di Gatwick e il Diner a Soho. Commentando la notizia Jamie disse "Sono profondamente dispiaciuto di questo epilogo capisco quanto possa essere difficile ora per lo staff e i fornitori".