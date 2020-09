Jacques Audiard torna alla regia con Les Olympiades, scritto con Celine Sciamma e Léa Mysius

Il regista Jacques Audiard ha iniziato le riprese del suo nuovo film Les Olympiades, scritto in collaborazione con Celine Sciamma e Léa Mysius.

Jacques Audiard ha iniziato pochi giorni fa le riprese del suo nuovo film Les Olympiades nei dintorni di Parigi.

Il regista, vincitore della Palma d'oro con Dheepan, continuerà a seguire la sua abitudine di lavorare con un mix di attori molto esperti e non professionisti.

La sceneggiatura di Les Olympiades è stata scritta da Jacques Audiard in collaborazione con Céline Sciamma e Léa Mysius.

Il progetto si ispira alla raccolta di storie brevi scritte da Adrian Tomine intitolata Killing and Dying. Il film dovrebbe affrontare i problemi dell'adolescenza ed avere delle giovani donne come protagoniste.

Nel team al lavoro sul film ci sono il direttore della fotografia Paul Guilhaume e il supervisore alle musiche Pierre-Marie Dru.

Jacques Audiard ha recentemente diretto I fratelli Sisters, film con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaaal che è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.