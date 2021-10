Italia-Spagna: dove vedere la semifinale di Nations League 2021 in programma stasera

Si gioca stasera Italia-Spagna, partita di semifinale della Nations League 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Spagna è la partita in programma stasera alle 20:45 e valida come semifinale di Nations League 2021.

A tre mesi esatti dalla semifinale europea, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l'1-1 al termine dei supplementari, per le due nazionali si ripropone un altro incrocio che vale una finale, certamente meno prestigiosa di quella per il titolo continentale, ma non per questo da considerare in tono minore.

Dove vederla

Italia-Spagna sarà trasmessa in TV su Rai1 a partire dalle 20:35, subito dopo il Tg1, ma con un ampio prepartita già dalle 20:00 su Raisport + HD.

La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Nello studio, allestito in tribuna, con Paola Ferrari e Luca Toni ci sarà Lele Adani, al suo esordio nel ruolo di commentatore delle gare della Nazionale.

Italia-Spagna potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

Quando si trovano di fronte Azzurri e "Furie rosse" i match non sono mai banali, come hanno sottolineato, alla vigilia, tanto Roberto Mancini quanto Luis Enrique, il Ct asturiano che sogna di interrompere l'imbattibilità del suo collega di panchina, che dura da 37 partite di fila, un'eternità. Italia e Spagna scenderanno in campo a San Siro e per l'occasione il colpo d'occhio sarà straordinario: 37mila spettatori, ovvero tanti quanti ne può ospitare l'impianto milanese con le attuali norme di sicurezza. Tutto esaurito, biglietti spariti in meno di 24 ore: c'è sempre voglia di azzurro, dopo la straordinaria estate. La vincente tra Italia e Spagna affronterà in finale, sempre a San Siro, domenica 10 ottobre, la vincente di Francia-Belgio.