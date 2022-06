Isola dei Famosi 2022, Luca Daffrè “Marialaura De Vitis mi ha deluso”

Luca Daffrè è rimasto deluso da Marialaura De Vitis: la naufraga durante la semifinale dell'Isola dei Famosi 2022 ha detto di preferire la finale a lui. Luca ha deciso di dare un taglio alla storia che sembrava poter nascere con l'ex di Paolo Brosio.

Nelle ultime settimane del reality condotto da Ilary Blasi, gli spettatori hanno notato un avvicinamento tra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis. La storia d'amore si è interrotta ancora prima di nascere, galeotta è stata una domanda di Ilary Blasi. La conduttrice ha chiesto alla ragazza "tra la finale e Luca, chi sceglieresti?", Marialaura ha detto che avrebbe preferito accedere alla finale del reality "tanto Luca lo ritrovo fuori".

La risposta di Marialaura non è piaciuta a Luca "questa me la lego al dito", ha rivelato a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. La showgierl, ricordando i trascorsi della ragazza con Alessandro, figlio di Carmen, gli ha risposto "Guarda che lei è una grande parac.la è più parac.la di me" e poi, citando uno dei suoi famosi proverbi, ha consigliato a Luca di ascoltare i suoi consigli perché "Vecchia volpe fa il brodo buono", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Carmen ha dato anche dei consigli a Marialaura "magari potevi farlo fesso e contento", le ha detto sottolineando che la sua risposta, non avendo nessuna influenza sulle dinamiche del gioco, poteva essere a favore di Luca.

La finale dell'Isola dei famosi si terrà lunedì 27 giugno, i finalisti dell'edizione più lunga del reality sono Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Secondo i pronostici, gli ultimi due sono i candidati alla vittoria finale.