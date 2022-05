Isola dei Famosi 2022, Licia Nunez e Estefania Bernal: lite su Playa Sgamada

Licia Nunez e Estefania Bernal sono rimaste sole su Playa Sgamada dopo l'ultima puntata de l'Isola dei Famosi 2022: le incomprensioni tra le due naufraghe, nate nella Palapa, si stanno acuendo e la loro convivenza diventa sempre più difficile.

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Estefania Bernal è stata sconfitta al televoto e mandata su Playa Sgamada, qui ha trovato Licia Nunez, rimasta sola sull'isola di riserva dopo aver sconfitto Ilona Staller, mentre Lory del Santo ritornava a Playa Palapa, dove ad attenderla c'era il compagno Marco Cuculo.

Il traffico tra le due isole e tra Playa Sgamada e l'Italia ha fatto perdere il conto delle persone rimaste in gara alla modella argentina che, sbarcata sull'isoletta, pensava che ad attenderla ci fosse una folla e, invece, ci ha trovato solo la Nunez. L'attrice, dopo averla aggiornata sulla situazione, l'ha accolta dicendole "sono da sola e mo' so caz.i tuoi".

Lycia, nel confessionale mandato in onda nel daytime di ieri, ha ammesso "nessun componente dell'altra Isola mi avrebbe reso felice" - questo perché - "non ho una grande stima degli altri concorrenti dell'Isola", sottolineando che con Estefania "ci sono tante cose da chiarire".

Nonostante i buoni propositi, il faccia a faccia tra le due non è iniziato nel migliore dei modi "tu Roger e Blind mi avete dato della falsa" ha detto Lycia, rivolgendosi, ovviamente, a Estefania, unica altra abitante dell'isola "mi hai dato della falsa senza neanche conoscermi". La modella, rispondendo alle accuse della Nunez ha replicato dicendo "non ti ho mai dato della falsa ma della bugiarda".

Per Licia è cambiato poco, l'attrice ha promesso vendetta anche contro Edoardo Tavassi, qualora le loro strade dovessero incrociarsi di nuovo durante il reality "in alcune clip ha detto delle cose su di me inaspettate. Mi aspettavo che le sue fossero tutte accoglienti nei miei riguardi. Invece non è stato così, ma se dovessi rincontrarlo glielo dirò personalmente".

"Con Licia proverò a chiarire", ha promesso Estefania durante il suo confessionale - come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity - ma sembra nutrire poche speranza "lei la pensa in un modo io la penso in un altro modo".