Isla Fisher e Sarah Chalke affiancano Alan Ritchson nella commedia Playdate

Sarah Chalke (Scrubs), Alan Tudyk (Resident Alien), Stephen Root (Barry), Isla Fisher (Wolf Like Me), Sabrina Elba (Tremila anni di attesa) e Hiro Kanagawa(Star Trek: Discovery) si uniscono a Kevin James e Alan Ritchson nell'action-comedy Playdate, le cui riprese sono in corso in Canada.

Il film segue un uomo sfortunato, Brian (James), che è stato appena licenziato dal suo lavoro e diventa inaspettatamente padre casalingo di suo figlio di 10 anni. Il primo giorno accetta l'invito a giocare con Jeff (Ritchson), un altro papà casalingo che si rivela essere un'inaspettata mina vagante. I due padri e i loro figli passano la giornata in fuga, affrontando una cospirazione mortale.

Un mezzo busto di Sarah Chalke in una immagine promozionale dell'ottava stagione di Scrubs

I dettagli del film

Il film del regista Luke Greenfield è tratto da una sceneggiatura scritta da Neil Goldman. La WideAwake Pictures di Greenfield e Jason Benoit produrrà con Mark Fasano della Nickel City Pictures, Jeffrey Greenstein della A Higher Standard e Sean Patrick O'Reilly.

I produttori esecutivi sono James, Jeff Sussman, Ritchson, Goldman, Dan Spilo di Industry Entertainment, Matthew Alex Goldberg di Nickel City, Michelle Myers di Arcana Studios e Josh Harris, e Ford Corbett e Nathan Klingher di Gramercy Park Media. Il progetto è il primo film della nuova società di produzione A Higher Standard, gestita dall'ex dirigente della Millennium Jeffrey Greenstein.