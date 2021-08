Ines dell’anima mia: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:20, Inés dell'anima mia, serie tv, in prima visione assoluta per l'Italia, tratta dall'omonimo bestseller di Isabel Allende.

La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión racconta la storia di Inés Suárez, una giovane e audace donna dell'Estremadura, che nel 500 è parita alla conquista del Cile.

Dalla trama della seconda puntata - composta dal terzo e quarto episodio - scopriamo che Pedro non demorde e cerca di convincere Pizarro a occupare il Cile, nonostante i forti dubbi del condottiero, come anticipa il promo in onda sulle reti Mediaset.

Pizarro alla fine si lascia persuadere e decide di liberare i ribelli catturati: soltanto loro al momento possiedono informazioni utili per il viaggio.

Il de Valdivia, dal canto suo, si trova di frone a un nuovo ostacolo: a Cuzco sembra impossibile trovare qualcuno che sia disposto ad aiutarlo e questo perchè tutti sono convinti di non poter ricavare ricchezze da quella terra apparentemente inospitale.

Hernando Pizarro complotta invece con De la Hoz: il fine è screditare Pedro agli occhi del fratello. E sembra riuscirci quando Francisco viene coinvolto in un attentato orchestrato a tavolino.

A salvare la situazione, però, ci pensa Ines che distoglie l'attenzione dall'accaduto mettendo in giro la voce che il Cile sia una terra piena di ricchezze: lei e Pedro non avranno più molte difficoltà a trovare aiuto. Comincia così l'avanzata dei volontari attraverso il deserto. La prima difficoltà è la mancanza d'acqua ma per fortuna Ines sa come trovarla, cosa che fa credere a molti si tratti di una strega...

Il cast

Volti principali del cast di Inés dell'anima mia sono Elena Rivera (Le verità nascoste) nei panni della protagonista, Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín Vicuña (Vis a Vis).

La sinossi

La serie narra la vicenda di Inés Suárez, giovane e audace donna dell'Estremadura, che s'imbarca verso il Nuovo Mondo alla ricerca del marito, disperso dall'altra parte dell'Atlantico. Il suo sogno è vivere una vita di avventure, cosa letteralmente impensabile per una donna del suo tempo. In America incontra l'amore della vita, il famoso conquistador spagnolo Pedro de Valdivia. Insieme sono protagonisti di una storia d'amore indimenticabile e di un'avventura senza precedenti, che li rende i principali artefici della nascita di una Nazione.

Le imprese vissute con l'amato Pedro portano Inés nel lontano e sconosciuto Cile. Lì affronta i feroci indiani Mapuche, conosce l'avidità dei conquistadores e la loro insaziabile sete di oro e ricchezze. Il viaggio di Inés trasporta il telespettatore nel tempo e nello spazio, dalla storica Plasencia del XVI secolo al colorato Perù di Francisco Pizarro, passando per le selvagge giungle di Panama e la desolata bellezza del Deserto di Atacama in Cile.