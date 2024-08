Imane Khelif, un attore italiano si scusa con la pugile algerina: "Dovevo informarmi meglio"

Arrivano le prime scuse pubbliche per Imane Khelif, dopo che la pugile algerina ha annunciato una denuncia contro ignoti per cyberbullismo: un attore italiano ha fatto pubblica ammenda su Instagram.

Imane Khelif, con la medaglia d'oro ancora al collo, ha annunciato di aver depositato alla procura di Parigi una denuncia per atti di cyberbullismo aggravato. Per il momento la denuncia è contro ignoti ma il suo avvocato, Nabil Boudi, ha annunciato di aver allegato anche diverse pagine contenenti post e messaggi atti a colpire la pugine algerina mettendo in dubbio la sua identità di genere. Tra tutti i messaggi ce ne sarebbero anche alcuni di politici, italiani compresi.

Chi è l'attore italiano che ha chiesto scusa a Imane Khelif?

Non sappiamo se il suo nome sia finito nel faldone consegnato alla procura parigina, certo è che, nel dubbio, Michele Morrone ha preferito chiedere scusa alla pugile algerina. Di cosa? Subito dopo il match tra Imane Khelif e Angela Carini, terminato con il ritiro di quest'ultima dopo appena 45 secondi, l'attore di 365 giorni aveva condiviso una storia su Instagram in cui aveva lasciato intendere che, a suo parere, la gara tra le due pugili non fosse equo.

A distanza di giorni, però, Morrone ha ritrattato perchè nelle stories di oggi è comparso un messaggio di scuse per Imane Khelif.

"Chiedo pubblicamente scusa a Imane Khelif per aver postato una storia in cui ho scritto che il match alle Olimpiadi contro l'italiana Angela Carini non era giusto" ha scritto l'attore pugliese, diventato una star internazionale grazie al ruolo del boss Massimo Torricelli nella trilogia di 365 giorni.

"Sono stato frettoloso nel commentare senza informarmi correttamente. Chiedo scusa anche al popolo algerino e a tutti coloro che si sono sentiti offesi".

In un tentativo di autoassoluzione, Morrone ha così concluso: "Penso che come esseri umani si possano commettere errori, ma ammetterlo quando si capisce di aver sbagliato sia più importante di ogni altra cosa. Un grande abbraccio a Imane".