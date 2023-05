Il Volo – Tutti per Uno: ospiti e anticipazioni dello show di stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda Il Volo - Tutti per Uno, il primo dei due appuntamenti previsti: ospiti e anticipazioni

Stasera, 27 maggio, su Canale 5 andrà in onda in prima serata Il Volo - Tutti per Uno, uno speciale, diviso in due puntate, dedicato al trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il progetto vede la partecipazione di Federica Panicucci ed ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo.

Lo show andrà in onda dall'Arena di Verona ed è stato diviso in due parti; la seconda sarà trasmessa il prossimo sabato 3 giugno. Tra gli ospiti che calcheranno il prestigioso palco, ci sono artisti come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, il pianista jazz Danilo Rea e l'attore Edoardo Leo, come annunciato nel video caricato su Mediaset Infinity.

Accanto a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si esibiranno inoltre Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, i Pooh, Giorgio Panariello e il soprano Aida Garifullina.

Il Volo è salito alla ribalta nel 2009 dopo aver partecipato e vinto la competizione musicale italiana Ti lascio una canzone. Fino ad oggi, il trio ha pubblicato sette album in studio, l'ultimo dei quali, intitolato 'Il Volo Sings Morricone', è uscito nel 2021.

Nel 2015, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno trionfato al Festival di Sanremo con il brano 'Grande amore'. Questo successo ha portato Il Volo a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, tenutosi a Vienna. Hanno ottenuto un meritato terzo posto e hanno anche conquistato il Marcel Bezençon Press Award, il prestigioso premio della critica assegnato dai giornalisti accreditati alla manifestazione.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners, la regia è affidata a Luigi Antonini.