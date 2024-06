Il velo nuziale: viaggio a Venezia, la trama e il cast del secondo capitolo della saga stasera su Rai 2

Dopo Il velo nuziale, andato in onda domenica scorsa, stasera 23 giugno Rai 2 propone il secondo capitolo della saga basata sui romanzi rosa della scrittrice texana Lori Wilde. La pellicola in onda alle 21:20, Il velo nuziale: viaggio a Venezia, è ambientata in Italia, la protagonista è Emma, arrivata a Venezia per tenere un corso presso l'università del capoluogo veneto. La regia del lungometraggio è di Terry Ingram, la scenografia è filmata da Judith Berg, Sandra Berg e Lori Wilde.

Il velo nuziale: viaggio a Venezia: le anticipazioni

Al centro di questa serie di film, trasmessa negli Stati Uniti su Hallmark Channel, ci sono tre amiche: Avery, Emma e Tracy. Le loro disavventure sentimentali sono raccontate attraverso un fattore comune che le lega: i poteri magici di un velo nuziale, che farebbe trovare l'amore eterno a chi lo indossa. Lo stesso velo che Emma, in questa pellicola, porta con sé a Venezia, nel tentativo di risalire all'antico proprietario di questo oggetto magico.

Durante la sua permanenza in Italia, dove è arrivata per tenere un corso di storia dell'arte all'università di Venezia, Emma incontra Paolo, il figlio di una famiglia specializzata nella lavorazione a mano del merletto. Mentre la Serenissima offre la scenografia perfetta a una produzione romantica come la pellicola in onda stasera su Rai 2, Emma sviluppa la sua relazione con il discendente della famiglia di artigiani, che l'accompagna per le strade e i canali della città in cerca dei segreti del velo magico.

Il film si basa sui libri di Lori Wilde, la scrittrice rosa ha dedicato quattro romanzi alla saga denominata Wedding Veil Wishes:

There Goes the Bride (2007)

Once Smitten, Twice Shy (2008)

Addicted to Love (2008)

All of Me (2009)

Hallmark Channel, rete televisiva via cavo americana, nota per la produzione di pellicole e serie televisive romantiche, tra cui Quando chiama il cuore, Chesapeake Shores e Good Witch, finora, ha realizzato quattro lungometraggi.

Il velo nuziale (The Wedding Veil)

Il velo nuziale - Viaggio a Venezia (The Wedding Veil Unveiled) - Incentrato su Emma.

The Wedding Veil Legacy - Incentrato su Tracy.

The Wedding Veil Expectations - Incentrato su Avery.

Il cast del film di stasera