Il velo nuziale: L'eredità, la trama e il cast del terzo capitolo della saga stasera su Rai 2

Nuovo appuntamento con i personaggi creati da Lori Wilde. Questa sera Rai 2 propone Il velo nuziale: L'Eredità, il terzo film della saga che vede protagoniste Emma, Avery e Tracy, su quest'ultima è incentrata la trama della pellicola di stasera 30 giugno, diretta ancora una volta da Terry Ingram, la scenografia è firmata da Judith Berg, Sandra Berg e dalla scrittrice Lori Wilde.

Il velo nuziale: L'Eredità: le anticipazioni

Al centro di questa serie di film romantici, trasmessa negli Stati Uniti da Hallmark Channel, ci sono tre amiche: Avery, Emma e Tracy. Nelle precedenti pellicole abbiamo seguito l'amicizia di Emma, Avery e Tracy, dai tempi del college ad oggi. Le tre hanno acquistato un velo nuziale da un antiquario, l'oggetto, farebbe trovare l'amore eterno a chi lo indossa. In questo capitolo della saga Tracy incontra Nick dopo essersi lasciata con il suo fidanzato di lunga data: lui le aveva chiesto di seguirla a Los Angeles, ma lei non se l'è sentita di lasciare New York.

I due si incontrano da un sarto italiano, dove la ragazza ha portato il velo magico per una piccola riparazione. Lo sconosciuto, da cui Tracy si sente attratta ma anche respinta per quanto la irrita è un talentuoso chef italiano, che per un incrocio del destino, o per il potere del velo, ha l'incarico di preparare la cena di gala presso la casa d'aste dove lavora la protagonista di questa pellicola.

Nel corso degli eventi, lui la aiuta a salvare una bozza originale di The New Colossus in cambio della sua collaborazione nella gestione del nuovo ristorante che lo chef ha aperto dopo essersi messo in proprio. Tracy inizia a sentirsi a disagio, sa che si sta innamorando dell'uomo ma non è sicura di essere pronta per una nuova storia d'amore. Il film si basa sui libri di Lori Wilde, la scrittrice rosa ha dedicato quattro romanzi alla saga denominata Wedding Veil Wishes:

There Goes the Bride (2007)

Once Smitten, Twice Shy (2008)

Addicted to Love (2008)

All of Me (2009)

Hallmark Channel, rete televisiva via cavo americana, nota per la produzione di pellicole e serie televisive romantiche, tra cui Quando chiama il cuore, Chesapeake Shores e Good Witch, finora, ha realizzato quattro lungometraggi.

Il velo nuziale (The Wedding Veil)

Il velo nuziale - Viaggio a Venezia (The Wedding Veil Unveiled) - Incentrato su Emma.

The Wedding Veil Legacy - Incentrato su Tracy.

The Wedding Veil Expectations - Incentrato su Avery.

Il cast del film di stasera