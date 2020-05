Il Trono di Spade: Michael Condron consegna spese a domicilio durante l'emergenza Coronavirus

Michael Condron, interprete di uno dei Guardiani della Notte nella serie Il Trono di Spade, ha iniziato a lavorare consegnando spese a domicilio durante l'emergenza Coronavirus.

L'attore ha parlato della sua esperienza a Belfast Live, spiegando perché la nuova attività lo sta aiutando in questo periodo complicato.

L'interprete di Bowen Marsh nello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin ha spiegato: "Ogni singola persona ha un ruolo in questo periodo. Le persone ora dovrebbero realmente apprezzare il duro lavoro che compiono tutti e penso che chi lavora nei supermercati spesso sia stato spesso dato per scontato".

Michael Condron ha quindi proseguito sottolineando: "Un mio amico mi ha detto che l'Asda stava cercando delle persone disposte a lavorare quindi mi sono fatto avanti. Mi sono proposto, ho ottenuto un lavoro e lo adoro assolutamente. Mi permette di continuare ad avere l'interazione con le persone come avrei in un teatro e mi ha mantenuto mentalmente in una situazione positiva".

L'attore ha spiegato di essere impegnato anche con 18 consegne al giorno e che le persone spesso lo riconoscono.

Michael Condron, che ha recitato anche in film come High Rise e The Tudors oltre Il trono di spade, ha ammesso che sta valutando seriamente di tenere il lavoro part time anche dopo il lockdown: "Si tratta di un'attività che sono decisamente disposto a fare perché è davvero qualcosa di positivo per me. Si tratta di un lavoro davvero fisico e mi sta mantenendo in forma".