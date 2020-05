Il trono di spade, Carice Van Houten: “Niente più scene di nudo dopo la serie”

Il trono di spade: l'attrice Carice Van Houten è Melisandre nella serie della HBO

Carice Van Houten, interprete di Melisandre ne Il trono di spade, ha detto addio alle scene di nudo dopo aver girato la serie HBO. "Ne ho fatte abbastanza", ha detto l'attrice olandese in un'intervista concessa a Insider, dove ha anche spiegato che in seguito al #MeToo ha cominciato a interrogarsi sulle sequenze hot dello show, e in generale (aveva recitato senza veli anche in altri progetti).

"Col senno di poi, mi sono chiesta perché la nudità fosse necessaria in determinate scene, e perché fosse considerato normale. Non do la colpa a nessuno, è solo il modo in cui il movimento ha avuto un impatto su di me." Questo ha anche ispirato la recente scelta dell'attrice di dare vita a una casa di produzione, Man Up, insieme all'amica regista Halina Reijn, con lo scopo preciso di raccontare storie al femminile: "Il nostro dogma è diventato che ne abbiamo avuto abbastanza, della nudità. Non c'è bisogno di mostrare il seno per creare intimità."

Instinct, Halina Reijn: "Carice van Houten è una forza della natura"

Instict: Carice van Houten e Marwan Kenzari in una scena

Il primo film nato da questa iniziativa è stato Instinct, presentato al Festival di Locarno la scorsa estate e poi scelto per rappresentare i Paesi Bassi agli Oscar. Carice van Houten interpreta una psicologa che si invaghisce di uno dei suoi pazienti: un detenuto che è in carcere per molestie sessuali. Un altro ruolo forte per l'attrice, lanciata nel 2006 da Black Book e poi consacrata a livello mondiale da Il trono di spade, dove è stata la strega Melisandre dalla seconda stagione in poi, fino alla conclusione dello show. Tra gli altri titoli notevoli della sua filmografia ci sono Brimstone, in concorso alla Mostra di Venezia nel 2016, e un'ospitata ne I Simpson, dove ha prestato la voce ad Annika, cugina olandese di Milhouse (il cui cognome è appunto Van Houten). Prossimamente la vedremo al fianco di Alexandra Daddario in Lost Girls and Love Hotels.