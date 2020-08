Il labirinto del fauno: stasera su Rai Movie in seconda serata il film di Guillermo del Toro

Stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 00:50, va in onda Il labirinto del fauno, film scritto e diretto nel 2006 da Guillermo del Toro, vincitore di 3 premi Oscar.

In onda stasera su Rai Movie, in seconda serata alle 00:50, c'è Il labirinto del fauno, film diretto nel 2006 da Guillermo del Toro, con Ivana Baquero e Doug Jones.

Il labirinto del fauno è ambientato nella Spagna del 1944. Durante l'avanzata di Franco la giovane vedova Carmen raggiunge il nuovo compagno Vidal, capitano dell'esercito, con la figlia dodicenne Ofelia. La bambina, che non ama il nuovo patrigno, per sfuggire alla difficile situazione si rifugia in un mondo di fiabe che si materializza con la presenza di un fauno inviato a rivelarle la sua vera identità, quella di principessa di un regno sotterraneo.

Doug Jones in una scena de Il labirinto del fauno

Secondo i calcoli del sito Metacritic, Il labirinto del fauno è stato il film più apprezzato, da pubblico e critica, di tutto il 2006. Sicuramente uno dei più "commentati", soprattutto grazie al finale a lungo dibattuto e a cui lo stesso Guillermo Del Toro ha fornito una spiegazone.

Moltissimi i premi ricevuti, tra cui, a fronte di 6 candidature, tre statuette durante la notte degli Oscar del 2007 per la migliore fotografia, la migliore scenografia e il miglior trucco.