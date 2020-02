Il Cacciatore 2 e The Good Doctor 3: Rai2 stravolge la programmazione

Rai2 ha stravolto la programmazione delle serie tv nel suo palinsesto settimanale, invertendo la messa in onda di The Good Doctor 3 e de Il Cacciatore 2.

Il Cacciatore 2 e The Good Doctor 3 si scambieranno di posto nella programmazione di Rai2: la serie con Francesco Montanari andrà in onda il venerdì, mentre quella con protagonista Freddie Highmore passerà al mercoledì.

Tutto è nato lo scorso mercoledì 26 febbraio quando, al posto di terza e quarta puntata della seconda stagione de Il Cacciatore, Rai2 ha mandato in onda una diretta dalla Camera dei Deputati sull'emergenza Coronavirus. I fan della serie tv italiana hanno creduto di dover aspettare una settimana per rivedere Saverio Barone ma la sorpresa è arrivata via social: Il Cacciatore 2 tornerà con i due nuovi episodi stasera, 28 febbraio, e da qui alla fine della stagione si sposterà al venerdì.

La domanda lecita è: che fine fa dunque la terza stagione di The Good Doctor, programmata inizialmente proprio per il venerdì sera? Prende lo slot del mercoledì, lasciato vuoto dalla serie con Francesco Montanari.

A partire da domani, i nuovi episodi de #ilcacciatore andranno in onda ogni venerdì in prima serata su #rai2 @francescodaje

#TheGoodDoctor passa al mercoled pic.twitter.com/Ek3VwfdWKJ — Rai2 (@RaiDue) February 27, 2020

Sarà una scelta giusta, in considerazione del fatto che, proprio a partire da stasera, ogni venerdì sera andrà in onda il serale di Amici 2020? Lo scopriremo domani mattina alla pubblicazione dei dati Auditel.