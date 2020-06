I soliti sospetti, stasera su Paramount Channel il film con Kevin Spacey

Stasera su Paramount Channel alle 21:15 va in onda I soliti sospetti, ottimo film giallo ma soprattutto uno dei finali più scioccanti della storia del cinema.

I soliti sospetti è il film che va in onda su Paramount Channel alle 21:15. Kevin Spacey e il regista Bryan Singer vi sfidano a scoprire l'identità del diabolico Keyser Soze ma state attenti, perchè come dice il protagonista Roger Verbal Kint: "Io credo in Dio, e l'unica cosa di cui ho paura è Keyser Soze".

Cinque criminali si ritrovano incomprensibilmente insieme ad un confronto all'americana. I delinquenti uniscono le forze per un colpo che gli frutterà molti quattrini ma gli uomini non sanno di essere manipolati da Keyser Soze, una figura sconosciuta, persa a metà fra il mito e la leggenda, l'uomo nero dei malfattori, più crudele e più freddo di chiunque, il diavolo fatto carne. Attraverso flashback, inganni e storie raccontate in prima persona dall'unico sopravvissuto, Verbal Kint al poliziotto Kujan si arriverà al gran finale dove ogni verità sarò rivelata.

I soliti sospetti è stato considerato uno dei gialli con il finale più scioccante della storia del cinema, la sceneggiatura di Chris McQuarrie fornisce indizi, e disillude scompigliando le carte ogni volta che lo spettatore crede di aver raggiunto delle certezze. Grazie a questo film Kevin Spacey e lo stesso Christopher McQuarrie furono premiati con l'Oscar nelle rispettive categorie. Recentemente Gabriel Byrne, uno dei protagonisti del film, ha rivelato che all'epoca la produzione venne sospesa per due giorni dopo che Kevin Spacey venne accusato di molestie sessuali da parte di un attore più giovane.