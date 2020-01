I Flintstones, su Netflix in streaming da oggi!

I Flintstones arrivano oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo il film tratto dalla famosa serie animata degli Antenati.

Gli Antenati stanno per tornare con le loro avventure ambientate in un'età della pietra post-moderna, con l'irascibile Fred, la moglie Wilma, la figlia Ciottolina, e i loro amici, Barney, sua moglie Betty e il figlio Bam Bam. Il progetto torna su Netflix poco dopo l'annuncio di una nuova serie tv a tema Flintstones, che è ancora in fase di sviluppo iniziale: descritta come una commedia animata per adulti che andrà in onda in prima serata, la serie è basata su un'idea originale con i personaggi storici che ci hanno accompagnato per anni.

La serie storica dei Flintstones è andata in onda per sei stagioni, con oltre 150 episodi su ABC tra il 1960 e il 1966, trasmessa poi continuamente nei decenni successivi catturando l'attenzione di numerose generazioni e risultando una delle più amate di Hanna & Barbera. Negli anni, ci sono stati diversi tentativi di realizzare delle serie tv ispirate allo show, comprese serie di breve durata come "The New Fred and Barney Show" e "The Pebbles and Bamm-Bamm Show". Seth MacFarlane ha anche sviluppato un riavvio della serie per Fox nel 2011, ma il progetto alla fine non è andato avanti.

I Flintstones è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.