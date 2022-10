Hidden Letters: il trailer del documentario sul linguaggio segreto usato dalle donne cinesi

Hidden Letters, che è stato proclamato Miglior Documentario e ha conquistato il premio del pubblico all'Austin Asian American Film Festival, arriverà nelle sale americane il 9 dicembre e il trailer regala alcune sequenze del progetto.

Nel video si segue una giovane che torna nel villaggio in cui è nata spiegando come le donne avessero creato un linguaggio segreto che solo loro capivano, per sostenersi a vicenda e mantenere la speranza in un mondo dominato dagli uomini. Tramite l'uso del Nushu le donne sono infatti riuscite a comunicare privatamente.

La regia di Hidden Letters è di Violet Du Feng, in precedenza autrice di film come Singing in the Wilderness, Confucian Dream, Maineland e Please Remember.

Leona Lewis ha inciso le musiche originali del progetto e ha dichiarato: "Essendo un'artista donna, mi sono innamorata di questa storia. Usare l'arte per costruire una sorellanza globale ed elevare le voci delle donne è molto importante per me. Ho amato co-comporre parte della meravigliosa colonna sonora e spero che la storia tocchi il vostro cuore come ha fatto con il mio".

La regista ha invece svelato: "Sapevo che volevo raccontare una storia contemporanea per collegare Nushu con lo stato delle esperienze delle donne nella Cina contemporanea. Con l'ascesa dell'arretramento dei diritti delle donne, il mio cuore è pieno di gioia nel vedere come la resistenza e la saggezza che in passato Nushu rappresentava sono state collte dal pubblico intorno al mondo".