Hawkmaster: Mark Andrews e Andrew Gordon, ex animatori della Pixar, al lavoro sul progetto

Mark Andrews, co-regista di The Brave - Ribelle, si occuperà con il suo ex collega della Pixar Andrew Gordon per realizzare un nuovo progetto animato intitolato Hawkmaster.

Il drama fantasy sarà realizzato in collaborazione con il produttore israeliano Oded Turgeman per conto di Fox.

Lo show animato Hawkmaster sarà ambientato in un mondo fantastico dove i Cavalieri cavalcano giganteschi uccelli rapaci e Kess, una ragazza che ha sempre sognato di volare, incontra un misterioso Falco senza il suo cavaliere e si ritrova ben presto coinvolta in un pericoloso piano per uccidere la Regina. Con l'aiuto dei Quattro Venti, i cavalieri bannati dal regno, Kess scoprirà cosa vuol dire essere un cavaliere e come fidarsi del proprio compagno alato.

Mark Andrews, che ha fatto parte del team di progetti come Gli Incredibili e Ratatouille, sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore e Andrew Gordon, che ha contribuito alla creazione di personaggi come Edna Mode e Mike Wazowski, avrà invece l'incarico di produttore esecutivo.