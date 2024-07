Harry Potter: Ron Wesley e la sua partner nel Ballo del Ceppo riuniti dopo 19 anni

Il Ballo del Ceppo è uno dei momenti chiave nel mondo di Harry Potter, e Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasley, è uno dei personaggi più esilaranti nel quarto film della saga, Il calice di fuoco, in cui partecipa goffamente insieme a Harry (Daniel Radcliffe), accompagnando Padma Patil (Afshan Azad) al ballo.

L'appuntamento si rivela un fallimento perché Ron, geloso di Hermione (Emma Watson), si rifiuta di ballare con Padma, e quest'ultima lo pianta in asso. Diciannove anni dopo Harry Potter e il calice di fuoco, Afshan Azad ha pubblicato un selfie con Rupert Grint.

Reunion del ballo

Nel post, Azad ha pubblicato la nuova foto con il collega e un'immagine dal set del film di Mike Newell. Nella didascalia ironica del post, l'attrice ha riflettuto su come la genitorialità li abbia cambiati e ha scherzato sul fatto che Grint non gli abbia ancora chiesto di ballare dopo diciannove anni.

Negli ultimi tempi sono state molte le reunion degli attori della saga cinematografica di Harry Potter, sin dal documentario HBO che ha riunito la maggior parte dei protagonisti principali del franchise che per dieci anni ha visto Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.

Dopo la conclusione della saga di Harry Potter, Rupert Grint ha proseguito con buon profitto la propria carriera sullo schermo recitando spesso per M. Night Shyamalan in film e serie tv come Bussano alla porta, Servant e Cabinet of Curiosities.

Nel frattempo, lo scorso anno HBO ha annunciato la produzione di una nuova serie televisiva che riporterà sullo schermo i libri di J.K. Rowling dedicati al mondo magico di Hogwarts, per un nuovo avvincente progetto che i fan attendono con grande ansia, a distanza di più di dieci anni dalla fine del franchise cinematografico.