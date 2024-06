GROSSE: da oggi al 30 giugno l'installazione interattiva con video immersivo 360 visitabile a Milano

Un invito per gli amanti dell'arte contemporanea che si trovano a Milano. Da oggi al 30 giugno sarà visitabile GROSSE, installazione interattiva realizzata come saggio di diploma dagli studenti e dalle studentesse della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con l'obiettivo di esplorare la vita di quattro atlete di punta del mondo del bodybuilding femminile attraverso le loro voci.

L'esperienza, divisa in tre fasi, si articola in un percorso che spazia da contenuti multischermo interattivi, sculture digitali e un documentario immersivo 360°. L'installazione riesce a calare l'utente nella vita delle protagoniste, in un viaggio attraverso i ruoli di genere e le loro contraddizioni, le trasformazioni del corpo e la ridefinizione del concetto di femminilità, per scardinare lo stereotipo del muscolo come prerogativa maschile.

Grosse ha impegnato diplomandi e diplomande che appartengono a una generazione sempre più libera dagli stereotipi di genere: un lavoro che ha provato a indagare e declinare diversamente l'iconografia del femminile e ad avvicinare le ragioni più intime di queste atlete e donne libere.

Grosse pone una provocazione al pubblico, suggerendo di provare a specchiarsi in questi corpi inaspettati e di riflettere su quanto ciascuno di noi sia inconsapevole del perché abbia scelto di rappresentarsi e identificarsi con una determinata immagine corporea. Il nostro corpo ci rappresenta fino in fondo?

Come visitare Grosse

L'installazione si trova presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, viale Fulvio Testi 121, Milano.

27 - 30 giugno 2024 dalle 13:00 alle 21:00

E' necessario prenotarsi su Eventbrite scegliendo una tra le fasce orarie indicate a partire dal 27 giugno fino al 30 giugno. Ogni slot nella giornata scelta ha una durata di 15 minuti a partire dalle 13.00 fino all'ultima possibilità di registrazione delle 20.30 La durata prevista per l'esperienza completa è di circa 30 minuti.

Prenotazioni: www.eventbrite.it/e/grosse-tickets-927162597287