Green Lantern: svelata la data prevista per l'inizio delle riprese della serie?

Le riprese della serie Green Lantern, ideata per HBO Max, sembra stiano per iniziare, come anticipato da una notizia apparsa online.

Le riprese di Green Lantern, la serie tratta dai fumetti della DC prodotta per HBO Max, potrebbero iniziare prima del previsto.

Online è infatti apparsa un'indiscrezione riguardante la possibile data prevista per l'inizio della produzione, anche se per ora non c'è alcuna certezza.

Tra le pagine di Production List si sostiene infatti che le riprese di Green Lantern inizieranno nella città di Los Angeles il 12 aprile. Warner Bros e DC non hanno rilasciato aggiornamenti riguardante il progetto in fase di sviluppo, anche se i dettagli apparsi online fanno riferimento a personaggi come Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott, personaggio descritto come gay, elemento che sembra confermare un legame con la storia a fumetti di New 52.

Production List indica Green Lantern come un film, un potenziale errore che ha scatenato online persino le ipotesi, piuttosto infondate, che lo studio stia per produrre un adattamento cinematografico delle avventure raccontate tra le pagine.

Lo showrunner di Green Lantern sarà Seth Grahame-Smith, impegnato anche come sceneggiatore in collaborazione con Marc Guggenheim. Tra i produttori dello show realizzato per HBO Max, la cui prima stagione è composta da dieci puntate, c'è anche Greg Berlanti.