Grandi Progetti: su Cielo oggi 27 marzo torna il property-show: orario e anticipazioni

Cielo propone le nuove puntate di Grandi Progetti, il property-show andrà in onda da oggi 27 marzo dal lunedì al venerdì, alle ore 17.20. Il programma è un brand internazionale di successo che nasce in Inghilterra, dove ben presto diventa una delle trasmissioni di genere più amate e seguite, per poi essere venduta e adattata in 179 Paesi in tutto il mondo.

Grandi Progetti presenta storie affascinanti di proprietari di case ambiziosi e innovativi. Nel corso delle puntate, il presentatore britannico Kevin McCloud segue alcune coppie intente a costruire la casa dei loro sogni, spesso concentrandosi su design moderno, sull'efficienza energetica e la massimizzazione dello spazio e della vista.

In ogni episodio è possibile seguire l'avanzamento dei progetti nel corso di un intero anno: dalla creazione delle fondamenta fino al risultato finale, attraverso dettagliati resoconti che rendono il telespettatore consapevole della pressione e delle difficoltà legate alla costruzione di queste case uniche.