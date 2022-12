Grande fratello vip 7 anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2023

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 10 dicembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, è la prima volta che il reality condotto da Alfonso Signorini va in onda di sabato sera. Ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo durante il ventunesimo appuntamento del programma: due squadre, una di ballo e una di canto, si esibiranno in uno show unico e ancora sorprese e chiarimenti.

Stasera al Grande Fratello Vip va in onda lo show: due squadre che si esibiranno sulle note di famosi canzoni. Da una parte ci sono i "Rugantino" che canteranno "Roma non fa' la stupida stasera". Dall'altra i "Sister Act" che balleranno sulle note di "I will follow him", celebre colonna sonora del musical omonimo.

Non mancheranno sorprese, tensioni e chiarimenti: Edoardo Donnamaria incontrerà sua madre Chicca. Anche questa settimana Antonella Fiordelisi è stata al centro di numerosi litigi, la schermitrice avrà la possibilità di avere un confronto sullo scontro con le, ormai, conclamate nemiche: Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, che si è aggiunta al già nutrito gruppo.

Se qualcuno litiga e discute, qualcun altro si abbraccia e rafforza il proprio legame: è il caso di Luca Onestini e Nikita Pelizon, i quali condividono sempre più momenti insieme.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro, uno dei due sarà il favorito del pubblico.