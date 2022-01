Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié: "Delia Duran ha un copione nell'armadio "

Jessica Selassié pensava di aver scoperto Delia Duran leggere un copione ma alla fine si è scoperto che erano solo i copricapezzoli che la concorrente del Grande Fratello Vip 6 indossa al posto del reggiseno. Il "copione-gate" è durato poche ore, fin quando Manila Nazzaro ha chiesto alla modella venezuelana cosa avesse nascosto nell'armadio quando le altre ragazze erano entrate nella stanza.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono talmente convinti che la telenovela messa in piedi da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sia tutta una recita che vedono copioni anche quando non ci sono. Nello specifico l'abbaglio è stato preso da Jessica Selassié che appena ha avuto il sospetto che Delia stesse leggendo alcuni fogli scritti è andata a riferirlo alle sue amiche, in particolare la principessa etiope ne ha parlato con la sorella Lulù, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Jessica ha raccontato di essere entrata in camera e di aver visto Delia leggere qualcosa "con una mano era appoggiata all'anta dell'armadio e con l'altra sembrava stesse leggendo qualcosa". La ragazza è rimasta impressionata dalla reazione della venezuelana "quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano". Jessica si è detta sicura che Delia nascondesse qualcosa e Manila ha confermato dicendo "non è la prima volta che lo fa, anche per me nasconde qualcosa".

Dopo ore il copione-gate ha preso forma, la Nazzaro allora ha deciso di indagare, anche se un buon detective direbbe che la pista si era ormai raffreddata e le prove distrutte. Manila ha affrontato Delia e le ha chiesto spiegazioni, come ha raccontato lei stessa a Katia Ricciarelli. L'ex Miss Italia ha rivelato che la Duran le ha confermato che non esistono copioni nascosti nell'armadio "ha detto che lo ha fatto per mettersi i copricapezzoli e visto che il bagno è sempre occupato lo ha fatto nell'armadio per non essere vista". La risposta della Duran, però, non ha convinto tutti.