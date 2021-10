Grande Fratello Vip 6, nella casa atterra un drone: a chi è diretto il messaggio misterioso?

Un drone ha acceso la curiosità al Grande Fratello Vip 6: nel giardino della casa ne è atterrato uno con un messaggio misterioso destinato ad uno dei concorrenti. I versi d'amore scritti sul biglietto potrebbero essere rivolti a chiunque e i gieffini si stanno interrogando su chi possa essere il mittente.

Non è la prima volta che un drone arriva nel giardino del Grande Fratello Vip, nella quarta edizione del reality i fan di Antonio Zequila fecero arrivare al loro beniamino una pagina di giornale su un presunto scandalo sessuale che coinvolgeva l'attore e la modella Andrada Marina. In quell'occasione gli autori fecero di tutto per evitare che i concorrenti leggessero il contenuto dell'articolo.

Il drone atterrato ieri nella casa del reality sembra essere arrivato con la benedizione della produzione, il mezzo telecomandato infatti trasportava una busta con la scritta Grande Fratello Vip, simile a quelle usate dagli autori per comunicare con i vipponi, e ai concorrenti non è stato impedito di leggerne il contenuto. La prima a vedere il drone è stata Francesca Cipriani convinta, ovviamente, che un UFO avesse scelto proprio i concorrenti del reality per comunicare con gli abitanti del pianeta Terra. Una volta che il mezzo è atterrato, Alex Belli ha preso la busta e ha letto il messaggio "I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l'ora di poterti parlare guardandoti negli occhi", c'era scritto sul foglio, parole da fare invidia ai messaggi criptati della Sibilla cumana, come potete vedere nella clip.

La mancanza di un destinatario esplicito ha accesso il dibattito nella casa e ognuno ha detto la sua. Scartata definitivamente la provenienza aliena si è puntato sui compagni di alcuni vipponi. La maggioranza dei concorrenti ha ipotizzato che a pilotare il drone ci fosse Delia Duran, moglie di Alex Belli. Qualcuno ha pensato che il poeta misterioso possa essere Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. Soleil Sorge si è tirata fuori dalla discussione, però ha ammesso che fuori c'è una persona di cui è innamorata "ma lui non si esporrebbe mai in prima persona". Siamo sicuri che Alfonso Signorini nella diretta del 29 ottobre parlerà del "dronegate" rivelando chi si nasconde dietro il misterioso biglietto.