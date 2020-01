Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara scopre in diretta il flirt di Elisa De Panicis con l'ex marito

Al Grande Fratello Vip 2020 l'opinionista Wanda Nara scopre in diretta che Elisa De Panicis ha avuto una relazione con Maxi Lopez, suo ex marito, probabilmente proprio durane il loro matrimonio.

Siamo quasi alla fine della settima puntata del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini lancia la bomba. Il presentatore si rivolge a Wanda Nara: "La nostra Elisa De Panicis che non si fa mancare niente, ha avuto un flirt con Maxi Lopez" calciatore ed ex marito dell'opinionista. La storia tra Wanda e Maxi Lopez finì per il tradimento di lei con Mauro Icardi, compagno di squadra e grande amico del marito.

Wanda sembra accusare il colpo e chiede: "Ah, ma quando?" e Signorini, gongolando per questo ennesimo scoop dice "E' questo il bello.... Non si sa... potrebbe essere anche durante il matrimonio".

Elisa da parte sua non ha voluto chiarire nulla, si è solo messa a ridere alimentando i dubbi di Wanda che ha detto al conduttore "Ah ecco, adesso ho anche le corna, quindi sono la tua amica cornuta?". Nella discussione si intromette Pupo, pensando che l'influencer possa avere un debole per i calciatori gli ricorda i sui trascorsi nella nazionale cantanti: "Elisa, io giocavo nella Nazionale cantanti, ti interessa?". Anche qui nessuna risposta.