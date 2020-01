Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la quinta puntata: anticipazioni

Stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la quinta puntata, in cui verrà eliminato un altro concorrente tra Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con la quinta puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Quale sarà, alla fine della quinta puntata, il concorrente eliminato tra Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, attualmente in nomination? Naturalmente è questa la domanda che tutti gli spettatori del reality si pongono a poche ore dal nuovo appuntamento, ma c'è anche molta curiosità rispetto alla super ospite che stasera cercherà un confronto con Rita Rusic: Valeria Marini.

Molto spazio sarà anche dedicato all'amore, con il racconto della storia, sfociata in un matrimonio ormai finito, tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina.

Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic!



Vi aspettiamo, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/F6I5ScCScx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 20, 2020

