Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti lascia definitivamente la Casa (Video)

Barbara Alberti alla fine lascia il Grande Fratello Vip 2020 per il troppo stress. La concorrente non riesce a sostenere la tensione del gioco, nel pomeriggio si era parlato di una sua possibile squalifica per una bestemmia.

Era circa l'una di notte quando Barbara Alberti ha ufficializzato la sua decisione ad Alfonso Signorini: "È stata un'esperienza infinitamente più bella e ricca di quanto io avessi mai potuto immaginare". L'ex concorrente non sopporta più lo stress del gioco: "non reggo più questo gioco fisicamente ed emotivamente, l'altra volta sono finita in clinica, ora ho paura che potrebbe finire peggio".

Barbara Alberti ha maturato una sofferta decisione:abbandonare la Casa, il gioco, i suoi compagni. Il suo percorso al #GFVIP si interrompe con una forte consapevolezza.

Alfonso Signorini ha accettato la decisione dell'Alberti che alla fine ha ringraziato lui, gli autori, gli psicologi e tutti quelli che prendono cura dei concorrenti. Nella serata di ieri era circolata la voce di una possibile squalifica di Barbara che riportando un aneddoto aveva detto: "Dio bud***ne". Subito dopo si era coperta la bocca, la sua autoesclusione ha evitato una polemica che stava dividendo il pubblico dei social.