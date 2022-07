Grand Hotel 3: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione, Grand Hotel 3, terza e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Trama della seconda puntata

Il Grand Hotel è in fermento per la presunta vendita dell'hotel a beneficio della signorina Valledur, che intende trasformarlo nella propria residenza privata. Nel frattempo, Donna Teresa preme affinchè il figlio sposi una ragazza che porti una sostanziosa dote. Intanto proseguono i misteri riguardo alla prima moglie di Diego, e l'uomo continua a mantenere un comportamento ombroso e scorretto. Alicia, aiutata da Maite, si sottopone ad una seduta di ipnosi per tentare di far luce sui "buchi neri" del proprio passato.

Javier sposa Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all'hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene arrestato dal detective Ayala, che tenta di farsi rivelare tutto quello che sa sul suo capo, mandante del rapimento e dell'attentato al Grand Hotel, e su Diego. Ma, prima di rivelare tutto, Ezequiel viene ucciso in carcere.

Ecco il promo della puntata, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d'eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un'epoca di eleganza e nobiltà, all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.