Grand Hotel 3: trama della penultima puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione, Grand Hotel 3, terza e ultima stagione del period-drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna.

Trama della peultima puntata

Andres cerca con ogni mezzo di dimostrare la pazzia di Laura, tanto che trova nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio. Nel frattempo, Alicia è tenuta prigioniera da Diego, il quale spera che il suo amante venga a liberarla per poterlo uccidere. Belen, intanto, riesce ad uscire indenne dai suoi raggiri e a far incolpare Bazan.

Alicia ha imprigionato Diego e spera di convincerlo a firmare un documento che le permetterebbe di ottenere l'annullamento del matrimonio. Intanto Julio rischia di morire per i postumi della ferita che Diego gli ha inferto. A salvarlo è Cisneros, che sta tessendo la trama della sua sottile vendetta contro Diego.

Qui il promo delle ultime due puntate, disponibili in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity.

Nel cast della serie realizzata da Bambú Producciones, una new entry d'eccezione: Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, qui nei panni di Maite, che arriva in Hotel per aiutare la cara amica Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González).

Relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti sono ancora i protagonisti assoluti della storia che porta lo spettatore in un'epoca di eleganza e nobiltà, all'interno del magnifico Grand Hotel, lo storico e iconico Palacio de la Magdalena, a Santander, e nelle seducenti cornici di boschi e spiagge che ne circondano gli spazi.