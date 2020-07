Golden Globe 2021: svelata la data dell'annuncio delle nomination

L'Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nuove date previste per poter ottenere una nomination ai Golden Globe 2021.

I Golden Globe 2021 saranno consegnati il 28 febbraio e l'Hollywood Foreign Press ha ora rivelato le nuove scadenze previste per poter ottenere una nomination.

Lo slittamento è causato dall'impossibilità negli ultimi mesi di distribuire regolarmente i film nelle sale americane e internazionali.

I film e le serie tv potranno essere proposti per una possibile candidatura ai Golden Globe dal 30 novembre fino al 30 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 3 febbraio 2021 ma i lungometraggi potranno inoltre essere distribuiti fino al 28 febbraio, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione condotta da Tina Fey e Amy Poehler, e le serie dovranno andare in onda prima del 31 dicembre.

Le nuove regole annunciate dall'organizzazione della stampa estera a Hollywood sono state comunicate oggi e ideate tenendo conto delle difficoltà affrontate dal settore cinematografico e televisivo.

I membri dell'organizzazione potranno esprimere le proprie preferenze fino alla fine di gennaio e il turno successivo di votazioni, che stabilisce i vincitori, si svolgerà fino al 23 febbraio.