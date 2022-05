God's Favorite Idiot: Melissa McCarthy e Ben Falcone nel trailer della serie Netflix

God's Favorite Idiot è la nuova comedy Netflix in arrivo il 15 giugno con protagonisti Ben Falcone e Melissa McCarthy il trailer regala le prime sequenze in anteprima.

Nel video si può vedere quello che accade dopo che Clark viene colpito da un fulmine e scopre di essere stato scelto da Dio per essere il suo messaggero sulla Terra, tra lo stupore e la preoccupazione dei suoi amici e colleghi.

La serie God's Favorite Idiot, prodotta da Melissa McCarthy e suo marito Ben Falcone, racconterà la storia del tranquillo Clark Thompson, un tecnico dalla vita tranquilla innamorato della collega Amily. La sua vita prende però una svolta quando scopre che Dio ha dei progetti per lui.

Clark si troverà così alle prese con il compito di salvare il mondo, senza sapere come, e affronterà personaggi biblici come i cavalieri dell'Apocalisse e Satana.

Nel cast della comedy ci saranno anche Leslie Bibb, Kevin Dunn, Usman Ally, Steve Mallory, Chris Sandiford, Ana Scotney e Yanic Truesdale.