Godfrey Gao: morto a soli 35 anni l'attore di Shadowhunters - Città di ossa

Godfrey Gao, il modello e attore di origini taiwanesi, è morto a soli 35 anni mentre si trovava in Cina per girare un reality show. Sotto shock i fan che l'avevano ammirato in Shadowhunters - Città di ossa.

Godfrey Gao è morto a soli 35 anni: modello e attore di origini taiwanesi e canadesi, è deceduto improvvisamente mentre si trovava in Cina, a Ningbo, dove stava girando il reality show Chase Me, in cui due squadre sono chiamate ad affrontarsi in gare soprattutto fisiche.

Secondo i produttori, Godfrey Gao sarebbe caduto durante una gara di corsa, avrebbe perso i sensi e sarebbe stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è morto due ore dopo. Sotto shock i fan dell'attore e modello in tutto il mondo: famosissimo in Cina per la serie tv molto popolare Remembering Lichuan, Godfrey Gao si era fatto conoscere in tutta l'Asia per essere stato il primo volto asiatico protagonista di una campagna di Louis Vuitton.

La sua popolarità si era accresciuta notevolmente nel 2013, quando era stato scelto per il ruolo dello stregone di Brooklyn, Magnus Bane, nel film fantasy Shadowhunters - Città di ossa. A dare la notizia ufficiale della sua morte, in un primo momento bollata come fake news dalla sua fanbase, è stato un comunicato stampa della Zhejiang Television, che aveva già precedentemente avvertito la famiglia.