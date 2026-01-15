God of War: la serie Amazon ha finalmente trovato il suo Kratos (approvato dai fan)

Ryan Hurst, già noto per i suoi ruoli in Sons of Anarchy e The Abandons, è stato scritturato per interpretare Kratos nella serie God of War di Prime Video, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Basata sull'omonimo videogioco PlayStation ispirato alla mitologia antica, la serie è stata commissionata per due stagioni, con la pre-produzione già avviata a Vancouver e il casting già iniziato.

Ideata dallo scrittore, showrunner e produttore esecutivo Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind), God of War segue le vicende di un padre e un figlio, Kratos e Atreus, che intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio come diventare un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre come diventare un essere umano migliore.

Chi è Kratos nella serie videoludica di God of War

Si tratta del personaggio principale dell'intera serie, è spartano di nascita e dio per natura. Cresciuto in una cultura marziale, è diventato comandante dell'esercito al servizio della sua patria fino al giorno in cui ha stretto un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, perdendo la sua anima in cambio della vittoria in battaglia.

Nel corso di 10 giochi di successo, Kratos ha sconfitto mortali, creature e divinità. Nel frattempo, è diventato un personaggio iconico della cultura pop, noto per la sua natura stoica, le sue abilità di combattimento incontrastate e il suo tragico passato.

Nella serie live-action, la storia di Kratos seguirà da vicino il percorso degli ultimi due giochi, mentre lui affronta qualcosa di nuovo: un figlio di dieci anni, Atreus. Questa dinamica padre-figlio ha dato inizio a un capitolo completamente nuovo nella leggendaria serie e sarà il cuore pulsante della nuova serie.

Bosch: Ryan Hurst in una foto della quinta stagione

Ryan Hurst era già nei videogame della serie

La partecipazione di Hurst alla nuova serie TV segna il suo ritorno nell'universo di God of War, dopo aver interpretato Thor in God of War Ragnarök per PlayStation. Per la sua interpretazione è stato candidato al BAFTA Award.

Il progetto è co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions. Non si conosce ancora la data d'uscita e il resto del cast probabilmente verrà annunciato nel corso delle prossime settimane.