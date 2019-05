Go Japan Film Festival 2019: il programma della prima edizione

Al via Go Japan Film Festival 2019, festival fiorentino dedicato alla cinematografia e alla cultura nipponica.

Al via la Prima Edizione di Go Japan Film Festival, il Nuovo Festival Fiorentino dedicato alla scoperta del Giappone attraverso i sapori, i colori, le tradizioni, le suggestioni e soprattutto il Grande Cinema. Quattro film in anteprima nazionale in lingua originale sottotitolati in italiano, un seminario con degustazione di sake a cura di Firenze Sake e la bellezza dei kimono tradizionali nel laboratorio sulla vestizione curato da Ikeshima Eri. Ospite speciale di questa prima edizione l'attrice giapponese naturalizzata italiana ICHIKAWA JUN.

I FILM IN PROGRAMMA

SABATO 18 MAGGIO

UNDER ONE UMBRELLA di Takayuki Takuma

DESTINY: KAMAKURA di Takashi Yamazaki

DOMENICA 19 MAGGIO

THE PROJECTS di Junji Sakamoto

KOTO - THE OLD CAPITAL di Saito Yuki

Il vincitore della prima edizione di Go Japan Film Festival sarà decretato dal pubblico presente in sala tramite una votazione al termine di ciascuna proiezione e comunicato nei giorni successivi al Festival attraverso i canali social del festival. Ospite speciale dell'ultima serata ICHIKAWA JUN. Alle 18:00 di Domenica 19 maggio Ichikawa Jun, accompagnata da Ikeshima Eri, sarà protagonista di una dimostrazione di vestizione di kimono tradizionale. A seguire incontrerà il pubblico di Go Japan Cinema. (INGRESSO GRATUITO)