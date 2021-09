Gloria, debutta stasera su Canale 5 la miniserie thriller: la trama della prima puntata

Attesa al suo debutto in Italia, stasera su Canale 5 alle 21:20, è Gloria, miniserie thriller francese rivelatasi un successo di ascolti in patria.

Adattamento di Keeping Faith, che il Guardian ha definito una "Big Little Lies trasferita nel Galles rurale", la serie vede protagonista Cécile Bois (volto conosciuto per il pubblico italiano grazie alla serie Candice Renoir).

Con la trama della prima puntata facciamo subito la conoscenza di Gloria, madre di tre figli, due femmine e un piccolo di otto mesi, un marito, una bella casa e una famiglia felice.

Sia Gloria che suo marito David sono avvocati, con uno studio avviato, ma lei ha sospeso l'attività per la recente maternità, e vorrebbe tornare al lavoro al più presto. Una mattina David esce come al solito di casa e scompare. Gloria, costretta a sostituirlo, scopre che lo studio legale è in realtà sull'orlo del fallimento.

Comincia l'indagine di Gloria per scoprire cosa si nasconda dietro quei segreti, un'indagine che coinvolgerà anche l'ostile famiglia di David e che rivelerà presto l'esistenza di un secondo documento di identità del marito scomparso.

Le ricerche vanno avanti e Gloria si imbatte nello psicologo che David aveva preso a frequentare, capisce dalle poche informazioni che il marito deve aver intrapreso una tresca con l'ex Sara, nonostante questa neghi con forza. Resta aperto un quesito: chi ha fornito all'uomo il falso documento?

Gloria avrebbe bisogno a questo punto dell'aiuto di Marianne, capo della Polizia, ma ci sono vecchie ruggini a remarle contro. Ecco il promo della puntata in onda sulle reti Mediaset.

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell'area. La coproduzione Quad Drama-TF1 rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui personaggio principale e coprotagonisti celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite.