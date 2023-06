Glenda Jackson, due volte premio Oscar, è morta a 87 anni

Glenda Jackson, attrice due volte premio Oscar, è morta nella giornata di giovedì 14 giugno 2023 all'età di 87 anni.

Ad annunciarlo è stato il suo agente Lionel Larner con un comunicato alla CNN, svelando che il decesso è avvenuto "in modo pacifico nella sua casa di Londra, dopo una breve malattia, mentre aveva al suo fianco la propria famiglia".

Una lunga carriera nel cinema e nella politica

L'attrice Glenda Jackson aveva recentemente recitato in The Great Escaper accanto a Michael Caine. Larner ha sottolineato: "Oggi abbiamo perso una delle più grandiosi attrici al mondo e io ho perso la mia miglior amica da oltre 50 anni".

Jackson era nata a Birkenhead nel 1036 ed era entrata a far parte di un gruppo teatrale amatoriale quando era una teenager, prima di ottenere una borsa di studio data dalla Royal Academy of Dramatic Art di Londra.

Nel 1965 Glenda aveva debuttato a Broadway ed è poi approdata al cinema. Nel 1969 l'attrice ha conquistato il suo primo premio Oscar grazie al film Donne in amore, mentre la seconda statuetta è stata conquistata nel 1973 grazie alla performance in Un tocco di classe.

Negli anni '90 Glenda si era poi dedicata alla politica tra le fila del partito laburista, diventando famosa per il suo coraggio nel sostenere le cause in cui credeva e nel criticare Margaret Thatcher.

Nel 2016 la star era tornata a teatro recitando in Re Lear e, due anni dopo, ha vinto un Tony Award grazie a Three Tall Women.